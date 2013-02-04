Сессия областного Кенгаша обсудила актуальные вопросы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сотрудниками Бухарской областной прокуратуры по итогам прошлого года выявлено порядка 17 тысяч нарушений законов. Такие данные, заявленные прокурором области Б.Дехканова в ходе сессии областного Кенгаша, в минувшую субботу привела пресс-служба аппарата областного хокимията.

"Ко всем нарушениям применены действенные прокурорские меры. В частности, 1501 документ, противоречащий закону, аннулирован путем проведения протеста, а 1531 случае внесены документы о нарушениях закона в области защиты прав и свобод граждан и 6564 должностных лица официально предупреждены о недопущении таких случаев", - говорится в заявлении прокурора.

Кроме того, по данным пресс-службы, 8811 должностных и материально ответственных лиц, допустивших нарушение закона, привлечены к дисциплинарной, материальной и административной ответственности. По серьезным фактам нарушения возбуждено 256 уголовных дел. Также в сфере защиты интересов общества и государства внесено 1825 исковых заявлений в суды на сумму свыше 24 миллиардов сумов.

В ходе сессии был представлен доклад председателя постоянной Комиссии областного Кенгаша по вопросам молодежной политики и здорового поколения С.Рахмонова, в котором говорится, что самый большой недостаток в системе профессионального образования – низкий уровень посещаемости. Так, в Галаасийском сельскохозяйственном, Шафирканском колледже промышленности и национального ремесленничества, Ромитанском колледже промышленности и транспорта, Джандарском педагогическом колледже этот показатель составляет всего 20-25 процентов.

В неудовлетворительном состоянии находится обучение информатике и иностранным языкам. Так, в Вабкентском педагогическом колледже, академическом лицее №1 при Бухарском государственном медицинском институте, Гиждуванском академическом лицее №2 при Бухарском госмединституте занятия по информатике проводятся без специальных учебников и, несмотря на наличие компьютерных классов, в обычной классной комнате. Подобные проблемы существуют и области обучения иностранным языкам.

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