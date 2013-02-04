Обсуждены актуальные вопросы

Обсуждены актуальные вопросы04.02.2013 13:28
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 2 февраля состоялся учебный семинар на тему "Суть, значение и механизмы реализации Законов Республики Узбекистан, Указов и Постановлений Президента, принятых по реформированию и повышению эффективности банковской системы".
Мероприятие было организовано по инициативе Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также Центрального банка страны.
Вел собрание хоким области З.Мирзаев.
В ходе учебного семинара разговор шел о реформировании банковской системы в стране, обеспечении свободной и стабильной ее работы, укреплении взаимосвязей между банком и клиентом.
На мероприятии его участникам подробно разъяснены созданные условия и предоставляемые льготы субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства банковскими структурами, дана информация о законодательных актах, связанных с банковской системой и банковскими услугами.
На встрече также выступил председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан А.Алтиев.
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