Обсуждены актуальные вопросы

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 2 февраля состоялся учебный семинар на тему "Суть, значение и механизмы реализации Законов Республики Узбекистан, Указов и Постановлений Президента, принятых по реформированию и повышению эффективности банковской системы".

Мероприятие было организовано по инициативе Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также Центрального банка страны.

Вел собрание хоким области З.Мирзаев.

В ходе учебного семинара разговор шел о реформировании банковской системы в стране, обеспечении свободной и стабильной ее работы, укреплении взаимосвязей между банком и клиентом.

На мероприятии его участникам подробно разъяснены созданные условия и предоставляемые льготы субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства банковскими структурами, дана информация о законодательных актах, связанных с банковской системой и банковскими услугами.

На встрече также выступил председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан А.Алтиев.

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