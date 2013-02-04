ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 12%

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Ставка рефинансирования Центрального банка Узбекистана сохранена на уровне 12% годовых. Такое решение принято правлением ЦБ Республики.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, данное решение принято с учетом установленных прогнозных макроэкономических показателей на 2013 год, в том числе целевых параметров инфляции, а также в целях стабильного обеспечения ресурсной базы коммерческих банков.

Напомним, последний раз ставка рефинансирования ЦБ изменялась 1 января 2011 года, когда она была снижена с 14% до 12%.

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