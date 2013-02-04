В Ферганском районе начались семинары для женщин

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Чимионском адаптационном центре "Башорат" Ферганского района стартовал семинар для женщин, желающих открыть свое дело.

Двухдневный тренинг открыла психолог ферганского областного центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) Нафиса Батыровна Усманходжаева и волонтеры центра, студенты 3 курса Ферганского государственного университета Лазиз Нуманов и Фарух Муталиев.

- Тренинг "Пойми себя", который мы провели сегодня, необходим, для того, чтобы создать условия для личностного роста у женщин, делающих первые шаги в бизнесе, - рассказывает Н. Усманходжаева. – Главная задача семинара - создать условия для формирования стремления к самопознанию, погружения в свой внутренний мир и ориентации в нем. Это будет способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей и, что немаловажно, осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов их достижения.

- Для меня стало открытием, что я имею зачатки лидера, - призналась после тренинга жительница городка Чимион, участница тренинга Наргиза Юлдашева. – В развивающих играх и заданиях ответственность я всегда брала на себя и сумела проявить свои способности. Я очень выросла в глазах моей семьи.

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