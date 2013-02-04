Кубок Дэвиса: Китай "размочил" счет

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Намангане вчера завершился матч Кубка Дэвиса между теннисными сборными Китая и Узбекистана. В заключительной, пятой встрече гости наконец заработали очко.

После того, как узбекистанцы обеспечили себе общую победу по итогам двух дней матча, капитан Петр Лебедь выставил молодежь. И если Сарвар Икрамов продолжил победную серию, обыграв лидера китайской команды, то юный Тимур Исмаилов уступил второму номеру гостей Ди Ву – 0:6, 2:6.

17-летняя надежда узбекистанского тенниса в первом сете уж очень волновался, и у него совсем ничего не получалось. Ко второму сету он несколько успокоился и временами показывал неплохой уровень игры. Но, конечно, пока в опыте ему трудно сравниться в 21-летним Ди Ву, входящим в 200 лучших игроков мира.

Взяв гейм в начале второго сета на подаче соперника, Тимур вроде бы поддержал интригу в матче, но затем проиграл все оставшиеся геймы.

Итоговый счет матчевой встречи Узбекистан – Китай – 4:1.

Обе команды выступают в зоне Азии и Океании первой группы Кубка Дэвиса. Теперь сборную Узбекистана ждет нелегкое испытание в поединке с Австралией 5 – 7 апреля. Матч этот пройдет также в Намангане на грунтовом корте, уложенном в спорткомплексе "Пахлавон". Победитель этого противостояния получит право сыграть в плей-офф за попадание в число 16 лучших команд мира. А китайцам предстоит отстаивать свое место в первой группе в утешительных матчах.

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