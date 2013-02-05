Внимание образованию – внимание будущему

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 4 февраля прошла беседа за "круглым столом", посвященная обсуждению актуальных задач, определенных в докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2012 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2013 год.

В мероприятии, организованном Комитетом по вопросам науки, образования, культуры и спорта Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан при поддержке хокимията области, разговор шел о достигнутых в стране результатах в сфере народного образования.

В процессе беседы всесторонне обсуждены стоящие перед системой образования задачи по широкой пропаганде и внедрению в повседневную жизнь определенных приоритетных задач президентом страны.

В завершение мероприятия отмечено, что руководителям учреждений народного образования и педагогическим кадрам необходимо составить личный рабочий план, исходя из указаний доклада главы государства.

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