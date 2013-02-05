Семинар в школе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №72 города Самарканда 4 февраля состоялся семинар на тему "Знание для ума, духовность для души", организованный по инициативе отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования города Самарканда.

В мероприятии, организованном в связи с Годом благополучия и процветания, приняли участие заместители директоров школ по вопросам духовности и просветительства.

В рамках семинара преподаватели школы провели открытые воспитательные занятия на темы "Ты священна, Родина", "Знание истории – национальное самоосмысление", "Почитая великих предков", "Молодость без курения". Наряду с этим, преподаватели провели дискуссии по актуальным вопросам народного образования и организовали художественные представления с участием учеников школы.

Гости школы наблюдая за практическими навыками преподавательского состава, обменялись мнениями по поводу проведенных мероприятий. В заключение семинара отмечена необходимость регулярной организации подобных мероприятий.

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