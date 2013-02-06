Целый торговый комплекс вырос на международной автотрассе "М-37"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Новый торговый комплекс "Каракуль Шер сахий" открылся в Каракульском районе Бухарской области Узбекистана. Сразу же в эксплуатацию введены порядка 150 точек из 230 запланированных.

Теперь на пустынной автотрассе "М-37" есть место, где купить продовольственные, хозяйственные товары, одежду, ткани, изделия ремесленников и другое.

По словам директора центра У.Шерназарова, весной планируется продолжить строительство еще 80 новых торговых павильонов и столовой.

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