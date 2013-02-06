Проводили молодых призывников

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля в городе Самарканде состоялась торжественная церемония отправки молодых призывников на службу в ряды Вооруженных Сил Республики Узбекистан. В мероприятии участвовали родители призывников, представители областного хокимията, государственных и общественных учреждений, офицеры управления по делам обороны.

На торжественной церемонии с поздравительными словами в адрес призывников выступил и.о. начальника областного управления по делам обороны У.Камолов. Он рассказал о проведенных конкурсах по отбору призывников на срочную военную службу, подчеркнул предъявляемые требования к военнослужащим в Вооруженных Силах страны.

Также в мероприятии выступили с речью родители призывников и сами военнослужащие, отметив свою готовность на все испытания военных будней.

В конце мероприятии будущим защитникам Родины были вручены памятные подарки от имени областного хокимията.

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