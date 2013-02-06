Посол США посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Джорджем Кролом, посвященная обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-американских отношений в различных сферах.

Как сообщает МИД Узбекистана, отдельное внимание было уделено приоритетам в торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, а также состоялся обмен мнениями по некоторым международным и региональным вопросам.

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