Открытая беседа в колледже

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля в профессиональном колледже сельского хозяйства Учкуприкского района Ферганской области состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Негативное воздействие на сознание молодежи глобализации и массовой культуры". Мероприятие было организовано по инициативе районного отдела народного образования, при поддержке молодежных крыльев политических партий.

В мероприятии приняли участие преподаватели колледжа, сотрудники районного отдела народного образования, студенты колледжа, активисты политических партий, ОДМ "Камолот" и других молодежных организаций.

В процессе мероприятия обсуждены проблемы, связанные с духовностью молодежи в условиях глобализации, сохранением национального менталитета в период развития так называемой массовой культуры. Отмечено, что не следует принимать глобализацию только с негативной стороны, а также не следует принимать элементы поп-культуры под маской национального менталитета.

Наряду с этим, были обсуждены приоритетные задачи по защите молодежи от негативного влияния массовой культуры, меры противодействия данному социальному явлению с помощью национальной литературы.

По итогам беседы подчеркнута необходимость проведения подобного рода мероприятий с использованием интерактивных методов.

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