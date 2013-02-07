advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
25.08.2020 / 16:26 msk / 18:26 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Россией?
Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020

22.3% (17)  - Положительно
 22.4% (17)  - Более положительно, чем отрицательно
 15.8% (12)  - Нейтрально
 13.2% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 14.5% (11)  - Отрицательно
 11.8% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 76     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Посольство США проведет в Ташкенте Дни современной американской драматургии
07.02.2013 18:05

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. На следующей неделе в Ташкенте в театре Марка Вайля "Ильхом" в рамках фестиваля "Ильхом. Новая драма" состоятся Дни современной американской драматургии. 12, 14 и 16 февраля самый известный театральный коллектив республики покажет три пьесы американских авторов.

Проект осуществляется при поддержке посольства США в Узбекистане.

Как отмечает пресс-служба посольства США, лучшие пьесы самых востребованных американских драматургов будут представлены зрителям посредством формы сценической импровизации (сценического чтения, читки).

12 февраля можно будет увидеть пьесу "Анна в тропиках" (автор – Нило Круз), режиссер – Вячеслав Цзю; 14 февраля, в День всех влюблённых, – "Последние дни" (автор – Дебора Зои Лауфер), режиссер – Марина Турпищева; 16 февраля – "Книга Грейс" (автор – Сюзан-Лори Паркс), режиссер – Борис Гафуров.

Современное состояние мирового театрального искусства таково, что драматурги часто опережают постановщиков, отмечается в пресс-релизе диппредставительства США в Узбекистане. Новые тексты становятся самодостаточными, и порой их авторы не желают ждать появления режиссерского языка, способного воплотить их замыслы, а порой – у театров просто не хватает материальных средств, чтобы осуществить полную постановку интересной пьесы, а показать ее зрителям очень хочется. Поэтому драматурги самостоятельно или с приглашенными режиссерами организуют публичные чтения, где авторский текст произносится актерами с листа бумаги, а какое-либо действие осуществляется при минимальном сценографическом решении. Сценическая импровизация (читка) сегодня стала самостоятельной театральной формой, которая зачастую с большим интересом воспринимается публикой, чем завершенные спектакли.

Сценические импровизации (читки) в Узбекистане впервые были осуществлены в театре "Ильхом" в 2005 году и с тех пор пользуются неизменным успехом у зрителей.

Пьесы присланы в "портфель" театра "Ильхом" известным американским и российским культурологом, театральным критиком, журналистом и переводчиком Джоном Фридманом.

Джон Фридман получил диплом магистра в университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, закончил докторантуру по русской литературе Гарвардского университета, а в 1988 году приехал в Россию, чтобы собирать материал для своей докторской диссертации о драматурге Николае Эрдмане ("The Dramaturgy of Nikolai Erdman", Harvard University, 1990).

Живёт в Москве. Работает театральным обозревателем в ежедневной англоязычной газете "The Moscow Times" со дня её основания, пишет о русском театре для "New York Times". Курировал специальную программу "Russian Case" фестиваля "Золотая маска", входит в состав жюри фестиваля "Золотая маска".

Джон Фридман принял приглашение театра "Ильхом" участвовать в фестивале и прочитать лекцию для ташкентской аудитории о тенденциях современной американской драматургии. Лекция пройдет 15 февраля в театре "Ильхом", добавляет пресс-служба посольства.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилова на брифинге по итогам заседания СМИД СНГ
Обзор прессы с 11 по 17 мая
13.05.2020
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Обзор прессы с 6 по 12 апреля
11.04.2020
Совместное заявление министерской встречи формата "С5+1"
Обзор прессы с 3 по 9 февраля
04.02.2020
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом заседании Сената Олий Мажлиса
Обзор прессы с 20 по 26 января
21.01.2020
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ