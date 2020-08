Посольство США проведет в Ташкенте Дни современной американской драматургии



ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. На следующей неделе в Ташкенте в театре Марка Вайля "Ильхом" в рамках фестиваля "Ильхом. Новая драма" состоятся Дни современной американской драматургии. 12, 14 и 16 февраля самый известный театральный коллектив республики покажет три пьесы американских авторов. Проект осуществляется при поддержке посольства США в Узбекистане. Как отмечает пресс-служба посольства США, лучшие пьесы самых востребованных американских драматургов будут представлены зрителям посредством формы сценической импровизации (сценического чтения, читки). 12 февраля можно будет увидеть пьесу "Анна в тропиках" (автор – Нило Круз), режиссер – Вячеслав Цзю; 14 февраля, в День всех влюблённых, – "Последние дни" (автор – Дебора Зои Лауфер), режиссер – Марина Турпищева; 16 февраля – "Книга Грейс" (автор – Сюзан-Лори Паркс), режиссер – Борис Гафуров. Современное состояние мирового театрального искусства таково, что драматурги часто опережают постановщиков, отмечается в пресс-релизе диппредставительства США в Узбекистане. Новые тексты становятся самодостаточными, и порой их авторы не желают ждать появления режиссерского языка, способного воплотить их замыслы, а порой – у театров просто не хватает материальных средств, чтобы осуществить полную постановку интересной пьесы, а показать ее зрителям очень хочется. Поэтому драматурги самостоятельно или с приглашенными режиссерами организуют публичные чтения, где авторский текст произносится актерами с листа бумаги, а какое-либо действие осуществляется при минимальном сценографическом решении. Сценическая импровизация (читка) сегодня стала самостоятельной театральной формой, которая зачастую с большим интересом воспринимается публикой, чем завершенные спектакли. Сценические импровизации (читки) в Узбекистане впервые были осуществлены в театре "Ильхом" в 2005 году и с тех пор пользуются неизменным успехом у зрителей. Пьесы присланы в "портфель" театра "Ильхом" известным американским и российским культурологом, театральным критиком, журналистом и переводчиком Джоном Фридманом. Джон Фридман получил диплом магистра в университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, закончил докторантуру по русской литературе Гарвардского университета, а в 1988 году приехал в Россию, чтобы собирать материал для своей докторской диссертации о драматурге Николае Эрдмане ("The Dramaturgy of Nikolai Erdman", Harvard University, 1990). Живёт в Москве. Работает театральным обозревателем в ежедневной англоязычной газете "The Moscow Times" со дня её основания, пишет о русском театре для "New York Times". Курировал специальную программу "Russian Case" фестиваля "Золотая маска", входит в состав жюри фестиваля "Золотая маска". Джон Фридман принял приглашение театра "Ильхом" участвовать в фестивале и прочитать лекцию для ташкентской аудитории о тенденциях современной американской драматургии. Лекция пройдет 15 февраля в театре "Ильхом", добавляет пресс-служба посольства. УЗИНФОРМ