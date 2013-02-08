



Питьевая вода дошла до крупных населенных пунктов



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Новый водозабор "Дальмун" введен в эксплуатацию в одноименном сельском сходе граждан Джандарского района Бухарской области Узбекистана. В сжатые сроки строители освоили 820 миллионов сумов капиталовложений. Строительно-монтажные работы осуществили представители частной фирмы "Сохий" в рамках государственной программы по улучшению водоснабжения сельских населенных пунктов. С учетом необходимых требований работа велась в две смены. Данный узел распределения воды рассчитан на обеспечение ею 17 тысяч человек. В связи с вводом этого объекта в эксплуатацию питьевую воду получили сразу 18 крупных населенных пунктов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи