В Ферганском районе завершились семинары для женщин-предпринимательниц

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Чимиёнском адаптационном центре "Башорат" подвели итоги тренинга для женщин, желающих открыть свой бизнес.

В собрании принимали участие все члены-организаторы семинаров – сотрудники ферганского областного Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) в лице его директора Биродара Мирзаева, психолога Нафисы Усмонходжаевой и юриста Баходыра Махмудова. Партнер ЦПГИ, руководитель Центра "Башорат" Башоратхон Солиева рассказала о том, как изменилось отношение местных женщин к бизнесу, показала различие их взглядов до семинара и после.

- Была продела большая работа по искоренению стереотипного мышления наших женщин относительно ведения бизнеса, - рассказала Б. Солиева. – Раньше они не то что плохо представляли как открыть свое дело, им казалось, что это под силу только мужчинам, а их удел – хранить семейный очаг.

- Мы узнали очень много нового, сделали для себя положительные выводы, - говорит одна из участниц семинар-тренингов Лола Темирбулатова. – Однажды мы с подругой решили заняться бизнесом и за кредитом пошли в банк, совершенно не имея понятия о бизнес-плане, долговых обязательствах, залоге. Теперь уже мы знаем не только как получить кредит, но и как вложить деньги в прибыльный бизнес.

В завершение собрания участники отметили большую роль проведенных семинаров и выразили желание продолжить тесное сотрудничество в сфере обучения женщин.

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