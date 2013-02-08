В Коканде прошел творческий вечер

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 8 февраля в банковском колледже города Коканда состоялось мероприятие на тему "Наследие Алишера Навои – великая ценность", организованное по инициативе городского отдела народного образования, при поддержке хокимията города.

Цель мероприятия заключалась в информировании студенческой молодежи о высоком духовном величии поэта, классика узбекской литературы А.Навои.

В нем приняли участие студенты, преподаватели колледжа, представители ОДМ "Камолот", отделения Союза писателей Узбекистана, поэты города.

Выступавшие на мероприятии говорили о жизни и творческой деятельности великого поэта, его роли и месте в мировой литературе. Также были проанализированы стихи и газели А.Навои, призывающие к дружбе, любви и миролюбию.

В процессе творческого мероприятия студенты колледжа рассказали наиболее знаменитые газели и рубаи легендарного поэта, а также показали сценические отрывки из произведения А.Навои "Лейли и Меджнун".

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