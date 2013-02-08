Марат Хакимов споет для наманганцев песни Высоцкого

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. В воскресенье, 10 февраля, в областном театре драмы и комедии имени Алишера Навои в рамках цикла вечеров "Культура народов мира" состоится концерт солиста Центрального ансамбля песни и пляски Вооруженных сил, заслуженного артиста Узбекистана, лауреата многочисленных конкурсов, подполковника Марата Хакимова.

Концерт организован при участии Интернационального и Русского культурных центров Узбекистана и посвящен Году благополучия и процветания.

Творчество Марата Хакимова необычайно широко и многогранно, в его репертуаре произведения Владимира Высоцкого, лирические романсы, военно-патриотические произведения, старинные солдатские песни.

Марат Хакимов окончил театральный институт имени Островского, начинал свою карьеру в известном ансамбле "Садо" под руководством Луизы Закировой. Почти 30 лет он прослужил в военном ансамбле песни и пляски, давно стал желанным гостем даже в самых отдаленных гарнизонах.

Пожалуй, наиболее сильное влияние на его становление оказала война в Афганистане, в ходе которой он побывал здесь с концертами 13 раз. Песни из афганского цикла и композиция "Время выбрало нас" пользуются неизменным успехом у публики всех возрастов.

Зрителей ожидает настоящий праздник живой бардовской песни, без какой-либо фонограммы, которую Хакимов не приемлет и честно выкладывается на сцене.

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