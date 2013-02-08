В Намангане обсудили защиту иностранных инвестиций

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Наманганской областной прокуратуре прошел семинар, на котором обсуждались актуальные вопросы привлечения и защиты иностранных инвестиций. Среди его участников были как представители бизнес-сообщества, в том числе работающих в области совместных предприятий, так и государственных структур.

Открыл собрание заместитель прокурора области Ш. Аберкулов.

Начальник 10-го отдела областной прокуратуры А. Гофуров рассказал о работе правоохранителей по защите интересов иностранных инвесторов, особо подчеркнув, что Республике создан благоприятный инвестиционный климат. Также представитель прокуратуры отметил, что в целях защиты предпринимателей действуют телефоны доверия в городской и районных прокуратурах, куда можно обратиться с жалобами на неправомерные действия представителей органов власти.

Начальник юридического управления Министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Алишер Каримов рассказал о механизмах привлечения иностранных инвестиций и правовом регулировании внешнеэкономической деятельности.

Начальник отдела доходов и таможенной стоимости областного управления Государственного таможенного комитета Нодирбек Салимжонов разъяснил основные положения Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций".

С докладами выступили также представители других заинтересованных ведомств.

Стоит сказать, что у участников семинара была возможность задавать вопросы к докладчикам. Так начальнику отдела областного управления Центрального банка Республики Узбекистан пришлось дать дополнительные разъяснения о новом порядке безналичного оборота иностранной валюты.

Отметим, что львиная доля иностранного капитала в области вкладывается именно в промышленную сферу – 86,7 %, 11,2 % – в здравоохранение, 2,1 % – в отрасль связи.

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