В Учкургане передовикам сельского хозяйства вручили путевки в санатории

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Власти Учкурганского района Наманганской области Узбекистана вернулись к ранее существовавшей традиции – поощрять передовиков производства путевками в санатории.

На днях такие неожиданные подарки от хокимията района получили руководители фермерских хозяйств Икромжон Тиллабоев, Нариман Юсупов, Козимжон Абдуллаев, Мухторжон Маматов и другие. Им в торжественной обстановке были вручены путевки в лучшие здравницы Республики. Так что передовые фермеры смогут в эти дни отдохнуть и существенно поправить свое здоровье.

Стоит сказать, что в Учкурганском районе много преуспевающих фермерских хозяйств. В частности, хозяйства "Мамасоли-ота угиллари ШНА", "Мавлуда-она", "Рашид Гулшан Мафтуна", "Тошпулатхожи-ота" и многие другие закончили минувший год с хорошими показателями. При этом руководство района уделяет большое внимание решению их проблем.

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