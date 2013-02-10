Школы получили новое оборудование

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. В рамках совместного проекта Министерства народного образования Республики Узбекистан и Всемирного банка "Развитие школьного образования" средняя общеобразовательная школа №9 Учкудукского района обеспечена 15 комплектами современных швейных машинок. Отныне старшеклассницы школы, наряду с получением знаний по предметам, также будут приобретать и навыки шитья.

По словам директора школы Нурлана Муратова, кроме швейных машинок школа получила 15 нетбуков, DVD-плейерoв и телевизор с жидкокристаллическим экраном, комплект Национальной энциклопедии и оборудование для столярной мастерской, всего на 15 миллионов сумов.

Также только в текущем учебном году благодаря данному проекту школы самых отдаленных кишлаков района были обеспечены 73 видами учебно-методических пособий на 176 миллионов 403 тысячи 517 сумов.

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