Семинар в рамках месячника по борьбе с распространением наркотических средств

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу для работников и служащих авиакомпании Специальных авиационных работ (САР) – дочерней авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" прошел семинар на тему "Наркомания - чума 21-го века".

Стоит отметить, что данный семинар прошел в рамках месячника, который объявлен с 1 февраля по 1 марта, в целях усиления борьбы с наркотиками и предупреждения их распространения среди молодежи.

Организаторами выступило отделение по защите прав человека и юридического обеспечения Управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Узбекистан.

Всем участникам семинара рассказали о проводимых мерах по борьбе с распространением наркотических средств.

Было отмечено, что в Узбекистане развернута профилактическая работа в рамках программы комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011- 2015 годы.

Во время семинара транслировались видеоролики и документальные фильмы.

УЗИНФОРМ