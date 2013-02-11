Наманганские корейцы встретили Новый год

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. В субботу Корейский культурный центр Намангана провел для активистов диаспоры и представителей общественности встречу Нового года по восточному календарю.

Председатель центра Лариса Ни тепло поздравила собравшихся с праздником, наградила активистов и членов правления ценными подарками. Отмечены подарками были и преподаватели корейского языка, считающиеся, по словам Ларисы Ни, одними из лучших в Республике.

Лидер корейской диаспоры Намангана отметила, что Корейский культурный центр в минувшем году провел много интересных мероприятий. Так, Наманган стал побратимом города Сеонгнам в Южной Корее, состоялся обмен делегациями обеих городов. Проведен ряд благотворительных акций, причем их объектами стали представители не только корейской национальности, но и других народов – узбеки, русские, киргизы…

Ансамбли ККЦ "Ариран" и "Шох кизлар" исполнили корейские танцы, добавив празднованию национального колорита.

Звучали тосты за мир, дружбу всех народов, проживающих в Узбекистане, а также процветание и благополучие всем узбекистанцам.

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