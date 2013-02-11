



Персональная выставка Жоллыбая Изентаева откроется в музее им. Савицкого



РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля в Каракалпакском государственном музее искусств им. И.В. Савицкого открывается персональная выставка, посвященная 70-летию академика Академии художеств Узбекистана, лауреата Государственной премии имени Бердаха, заслуженного деятеля искусств Республики Каракалпакстан Жоллыбая Изентаева. Ж. Изентаев родился в Кунграде, окончил Республиканское художественное училище им. П.П. Бенькова, Ташкентский театрально-художественный институт им. К.Бекзода. Своим духовным учителем художник считал Игоря Савицкого, основателя музея в Нукусе. В своих натюрмортах он отражает элементы народного быта, его национальную колористику. Стилю и почерку Изентаева характерны своеобразный подход к колористике и технике живописи. Выставка будет функционировать до 14 марта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи