



Вечера в честь Великих предков Навои и Бабура



ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана прошел очередной вечер поэзии. Мероприятие посвящалось сразу двум знаменательным датам - дням рождения Алишера Навои и Захириддина Бабура. В ходе вечера студенты демонстрировали художественно-музыкальные постановки на основе газелей Навои и Бабура, читали стихотворения. Неоднократно подчеркивалось, что через творчество наших предков можно привить любовь к традициям и культуре. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи