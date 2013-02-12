В Узбекистане повысили зарплату бухгалтерам, экономистам и юристам

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане правительственным решением установлены должностные разряды по оплате труда бухгалтеров, экономистов и юрисконсультов отдельных бюджетных организаций отдельных бюджетных организаций (ПКМ №33 от 7 февраля 2013 года). Цель документа – закрепление, предотвращение текучести, а также повышение материальной заинтересованности и усиления ответственности квалифицированных кадров.

Как отмечается в постановлении, с 1 апреля текущего года вводятся следующие разряды оплаты труда по единой тарифной сетке

№ Наименование должностей специалистов и служащих Разряд 1 Бухгалтер, экономист, юрисконсульт (юрист) 6 2 Бухгалтер 2-й категории, экономист 2-й категории 7 3 Бухгалтер 1-й категории, экономист 1-й категории, старший юрисконсульт (юрист) 8 4 Ведущие: бухгалтер, экономист, юрисконсульт (юрист) 9

Главным бухгалтерам учреждений, финансируемых за счет средств госбюджета, разряды по оплате труда устанавливаются совместным решением Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства финансов и заинтересованного ведомства.

Данные должностные разряды не распространяются на бухгалтеров, экономистов, юрисконсультов (юристов) – специалистов, для которых тарифные разряды установлены иными решениями Президента, Правительства Республики Узбекистан или принятыми во их исполнение совместными решениями Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства финансов и заинтересованного ведомства.

Руководителям бюджетных организаций также предоставлено право в пределах фонда оплаты труда устанавливать бухгалтерам, экономистам и юристам надбавки в размере до 10% от должностного оклада (тарифной ставки), исходя из непрерывного стажа работы на данных должностях, а также своевременного и качественного выполнения возложенных функциональных обязанностей.

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