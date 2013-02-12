Открывается новый туристический маршрут

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. По инициативе компании ГАЖК "Железные дороги Узбекистана" с середины 2013 года планируется введение нового туристического маршрута по историческим городам Республики.

В частности, новый скоростной туристический железнодорожный состав будет курсировать по таким историческим местам страны как Самарканд, Ташкент, Бухара, Ургенч и Бойсунский район Республики Каракалпакстан.

Новый спроектированный ГАЖК "Железные дороги Узбекистана" туристический поезд будет отвечать всем современным требованиям и соответствовать "люкс" классам. По словам ответственных сотрудников железнодорожной станции "Самарканд", в купе поезда будут предусмотрены душевые кабины и телевизоры с подключением к спутниковым телеканалам.

Вместимость поезда составит от 60 до 70 пассажиров, которые будут курсировать по намеченному туристическому маршруту в течение 10-15 дней.

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