



Банков в Бухаре станет больше



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Бухарский филиал ОАКБ "Алокабанк" в текущем году намерен открыть в Бухаре мини-банк и пункт по обмену валюты, заявил начальник филиала Алишер Раджабов. По его словам, остаток средств на 1 января 2013 года в филиале составил... УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи



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