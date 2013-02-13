Банков в Бухаре станет больше

Банков в Бухаре станет больше13.02.2013 11:46
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Бухарский филиал ОАКБ "Алокабанк" в текущем году намерен открыть в Бухаре мини-банк и пункт по обмену валюты, заявил начальник филиала Алишер Раджабов.
По его словам, остаток средств на 1 января 2013 года в филиале составил...
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