Депутаты посчитают бюджет

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Решением Бухарского областного Кенгаша народных депутатов объявлен день созыва 36-й сессии. Народные избранники в очередной раз соберутся в малом зале заседаний областного хокимията 18 февраля.

Согласно решению, на обсуждение будут внесены итоги проверки исполнения местного бюджета области в 2011 году и за девять месяцев 2012 года, проведенной счетной палатой Республики Узбекистан.

Также депутаты рассмотрят вопросы полного формирования и расходования в области средств Государственного бюджета и государственных целевых фондов.

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