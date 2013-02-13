Вечер поэзии прошел в самаркандской школе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе № 7 города Самарканда 12 февраля прошел вечер поэзии, посвященный дню рождения Алишера Навои. На мероприятии была продемонстрирована литературная программа, подготовленная учениками учебного заведения, а также прозвучали газели и рубаи поэта и писателя.

Каждое сценическое представление, газели и рубаи А.Навои в исполнении учеников внимательно были прослушаны членами жюри и достойно оценены. Также в рамках вечера проведен конкурс по изображению на холсте образа великого поэта и исполнению песен на основе его газелей.

В завершение мероприятия активные ученики получили верительные грамоты и ценные подарки от имени администрации школы.

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