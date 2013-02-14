



Консультации для студентов в специальных информационных комнатах



ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля в Ташкентском финансовом институте состоялась церемония открытия информационных комнат ЦМИ "Келажак овози" и бесплатных Wi-fi зон, организаторами которых выступили Фонд Форум, ЦМИ "Келажак овози", Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана. Стоит отметить, что старт начался в столице 11 февраля с Ташкентского государственного юридического института и Университета мировой экономики и дипломатии. Сам проект реализуется с сентября 2012 года, и подобные комнаты открыты в 40 учебных заведениях по всей Республике. За этот период более 4500 студентов получили консультации по проектам Фонда Форума, ЦМИ "Келажак овози" и приняли участие в различных конкурсах.



В рамках открытия была проведена показательная игра "Дилемма". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи