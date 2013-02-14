Оборот рынка ценных бумаг в Узбекистане за год вырос на 31%

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции обнародовал данные о функционировании рынка ценных бумаг Республики по итогам 2012 года.

Так, в отчетном периоде выпущено ценных бумаг на общую сумму 3083,4 млрд. сумов (на 62,4% больше чем в 2011 году). Общий оборот рынка ценных бумаг (акции и корпоративные облигации) по итогам года вырос на 30,6% и составил 2,09 трлн. сумов.

Количество сделок на вторичном рынке в 2012 году увеличилось на 28,6%, что свидетельствует о росте активности торгов. Объемы сделок на вторичном рынке с участием населения (физических лиц) в минувшем году выросли по сравнению с 2011 годом более чем в 2 раза.

В целях улучшения предпринимательской среды снижены сборы за рассмотрение документов по лицензированию с 2 до 1 и по выпуску ценных бумаг с 5 до 2 минимальных заработных плат (Постановление Кабинета Министров №313 от 1 ноября 2012 года).

25 декабря 2012 года в целях повышения инвестиционной привлекательности фондового рынка, а также привлечения хозяйственными обществами необходимых финансовых ресурсов через рынок ценных бумаг, снижены отдельные тарифы на услуги Центрального депозитария ценных бумаг.

Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг ГКК разрабатывается проект поправок в закон "О рынке ценных бумаг". Они направлены на упрощение процедур, связанных с эмиссией ценных бумаг, заключением сделок с ценными бумагами, за счет внедрения современных электронных технологий, пересмотра требований к профессиональной деятельности. Также разрабатывается проект правительственного решения, предусматривающего осуществление регистрации и оформление сделок на фондовой бирже в электронной форме.

В соответствии с поручением Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 16 января 2013 года, Центром также утвержден План мероприятий, предусматривающий проведение в регионах семинаров и разработку рекомендаций по выпуску ценных бумаг.

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