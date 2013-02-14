В степном ауле Учтепа готовятся к встрече Навруза

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Степной аул Учтепа, что в Канимехском районе, провел подготовку к встрече праздника Навруз.

По словам председателя схода граждан "Нурмахан" Ж.И. Муратова, жителями аула была организована уборка своих дворов. Каракулеводческим хозяйством "Кызылкум" произведен ремонт 1,5 км водовода, снабжающего жителей аула водой.

Также в парке культуры и отдыха отремонтирован зал мероприятий на 500 мест, где по давней традиции в дни празднования Навруза будет накрыт щедрый дастархан для аксакалов и многодетных семей, передовиков производства и активистов аула.

Уже проходят репетиции самодеятельного ансамбля, а в спортивном зале общеобразовательной школы – тренировки юных батыров.

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