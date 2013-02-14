Обмудсман Узбекистана отчиталась перед парламентом

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека Сайера Рашидова 13 февраля выступила с докладом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Отчет был посвящен итогам деятельности Обмудсмана в 2012 году.

В своем выступлении С.Рашидова отметила, что работа Омбудсмана в отчетном периоде была направлена на реализацию государственной политики в сфере защиты прав и свобод человека. Приоритетное внимание уделялось вопросам обеспечения парламентского контроля за соблюдением законодательства о правах и свободах человека государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами, содействия в совершенствовании законодательства Республики Узбекистан о правах человека, развития международного сотрудничества, а также деятельности по повышению общественного сознания граждан в области прав человека.

С.Рашидова далее ответила на вопросы депутатов, после чего состоялось обсуждение доклада Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека. В ходе дискуссии выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана.

Согласно озвученным данным, в 2012 году в адрес Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека поступило свыше 12 тысяч обращений граждан, которые были рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. Омбудсман в отчетный период уделил большое внимание вопросам информационно-просветительской работы по повышению правовой культуры населения, формированию культуры прав человека, по разъяснению механизмов общественного контроля за деятельностью государственных органов в различных сферах жизни, и, прежде всего, в области образования, науки, культуры и других. В частности, Уполномоченный по правам человека в 2012 году принял участие в работе свыше 50 мероприятий по тематике связанных с его деятельностью.

Установлены деловые связи с Омбудсманами стран Европы, Азии, СНГ, до которых доведена информация о проводимой в Узбекистане государственной политике по защите прав и свобод человека, деятельности парламентского Омбудсмана.

По итогам обсуждений, Законодательная палата одобрила отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека в 2012 году и приняла соответствующее постановление.

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