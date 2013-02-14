Внедрением ИКТ в Госкомстате Узбекистана будет заниматься зампред

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. В организационную структуру Государственного комитета Узбекистана по статистике внесены изменения – введена должность заместителя председателя комитета по вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности. Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Республики (№ 36 от 13 февраля 2013 года).

В соответствии с документом, в структуре Госкомстата также образованы 4 новых управления:

Управление информационных систем, межведомственного взаимодействия и портальных решений,

Управление информационной безопасности,

Управление информационных технологий, программирования и технического развития,

Управление системного обслуживания и ведения статистических регистров.

Курировать их деятельность будет заместитель председателя Госкомстата по вопросам внедрения ИКТ и обеспечения информационной безопасности.

Как отмечает пресс-служба ГКС, основная цель предпринимаемых мер – дальнейшее развитие и совершенствование ИКТ в системе органов государственной статистики.

Напомним, до настоящего времени руководство Госкомстата Узбекистана состояло из председателя, первого заместителя (который курировал вопросы методологии, национальных счетов, статистика реального сектора экономики) и заместителя (вопросы статистики коммуникаций, социальной сферы, торговли и услуг, информационных технологий и программирования).

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