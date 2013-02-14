Внедрением ИКТ в Госкомстате Узбекистана будет заниматься зампред

Внедрением ИКТ в Госкомстате Узбекистана будет заниматься зампред14.02.2013 15:45
ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. В организационную структуру Государственного комитета Узбекистана по статистике внесены изменения – введена должность заместителя председателя комитета по вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности. Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Республики (№ 36 от 13 февраля 2013 года).
В соответствии с документом, в структуре Госкомстата также образованы 4 новых управления:
- Управление информационных систем, межведомственного взаимодействия и портальных решений,
- Управление информационной безопасности,
- Управление информационных технологий, программирования и технического развития,
- Управление системного обслуживания и ведения статистических регистров.
Курировать их деятельность будет заместитель председателя Госкомстата по вопросам внедрения ИКТ и обеспечения информационной безопасности.
Как отмечает пресс-служба ГКС, основная цель предпринимаемых мер – дальнейшее развитие и совершенствование ИКТ в системе органов государственной статистики.
Напомним, до настоящего времени руководство Госкомстата Узбекистана состояло из председателя, первого заместителя (который курировал вопросы методологии, национальных счетов, статистика реального сектора экономики) и заместителя (вопросы статистики коммуникаций, социальной сферы, торговли и услуг, информационных технологий и программирования).
УЗИНФОРМ