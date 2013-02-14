Узбекистан и Швейцария согласовали график межмидовских консультаций

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Текущие и перспективные вопросы узбекско-швейцарских отношений обсуждались 14 февраля с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Николя Брюлем в Министерстве иностранных дел Узбекистан.

На встрече были рассмотрены предложения по расширению сотрудничества между Узбекистаном и Швейцарией. Обсуждены графики проведения в текущем году очередных политических консультаций, заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в индустриальных зонах в Навои и Ангрене.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

Напомним, что это первый в 2013 году визит вновь назначенного швейцарского посла в МИД Узбекистана. В ходе предыдущей встречи 7 декабря прошлого года Николя Брюль вручил копию верительных грамот.

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