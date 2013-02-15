ОБСЕ проводит тренинги для сотрудников МВД Узбекистана по правам человека

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Представительство ОБСЕ в Узбекистане проводит с 14 по 20 февраля учебные курсы по международным стандартам прав человека для сотрудников правоохранительных органов в ряде регионов Республики.

Первый трехдневный семинар накануне стартовал в административном центре Кашкадарьинской области городе Карши. На следующей неделе будет проведен аналогичный тренинг в городе Андижане для сотрудников УВД Андижанской, Ферганской и Наманганской областей. Всего в семинарах примут участие около 50 работников правоохранительных органов, в том числе из центрального аппарата МВД Узбекистана.

Участники тренингов ознакомятся с базовыми принципами прав человека и международной системой их защиты. На примерах из практики будет рассмотрена роль правоохранительных органов в обеспечении прав человека, включая право на свободу мирных собраний, свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Учебные курсы финансируются правительством ФРГ и являются частью более широкой инициативы по правам человека между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Координатором проектов ОБСЕ. В 2012 году в рамках данного сотрудничества было организовано 4 семинара, сообщает пресс-служба представительства ОБСЕ в Республике.

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