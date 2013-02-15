Молодежь против наркотиков

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. В профессиональном колледже сельского хозяйства 14 февраля состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Наркомания – чума века", организованная районным отделом народного образования, при поддержке органов внутренних дел.

Мероприятие было направлено на профилактику преступлений, связанных с распространением и сбытом наркотических средств, психотропных веществ. В нем приняли участие студенты и преподаватели колледжа, сотрудники РОВД, врачи наркологического диспансера и представители махаллей.

В процессе мероприятия его участникам разъяснены пагубные последствия как употребления наркотиков, так и продажи этих средств. Также были приведены статистические сведения ООН по численности наркоманов во всем мире, среди которых имеются и граждане Узбекистана.

В ходе встречи речь шла не только о наркомании, но и других преступлениях, совершаемых несовершеннолетними лицами. Для более глубокого профилактического воздействия участникам мероприятия продемонстрирован фильм под названием "Смертельная сеть".

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