Встреча в махалле

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. В махаллинском сходе граждан "Сархон" Тайлокского района Самаркандской области 15 февраля состоялся семинар по обсуждению роли органов самоуправления граждан в повышении правовой культуры населения района.

В мероприятии, организованном по инициативе районного отделения общественного фонда "Махалла", приняли участие активисты схода граждан махалли, их сотрудники, представители ЗАГСа, органов внутренних дел и жители махалли. Данное мероприятие было нацелено на повышение правовой грамотности махаллинских жителей.

Участникам мероприятия были разъяснены законодательные акты в сфере борьбы с торговлей людьми, предупреждения и пресечения миссионерства, прозелитизма и других антиобщественных проявлений со стороны недружественно настроенных к узбекскому народу сторон. Присутствовавшие были призваны к бдительности, отмечены отдельные инциденты, связанные с плачевными результатами незаконного выезда за границу.

В продолжение мероприятия его участникам показан документальный фильм под названием "В поисках легких денег", рассказывающий о судьбе жертв торговли людьми.

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