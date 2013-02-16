В Намангане проводили ребят в армию и встретили отслуживших

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля на призывном пункте Наманганского областного управления по делам обороны (УДО) было весьма оживленно, звенела медь духового оркестра. В торжественной обстановке очередная партия новобранцев отбыла в войска.

В напутственной речи ветеран Второй мировой войны Самсокжон Низамов вспомнил те огненные годы: "Осенью 1941-го нас собрали в клубе хлопкозавода № 2, построили в колонну по четыре и мы пошли пешком на железнодорожный вокзал. Впервые мы вступили в бой с фашистами в окрестностях Сталинграда. Потом были бои за освобождение Украины и Белоруссии". "Где бы мы ни воевали, мы всегда помнили о своей далекой Родине. Вам, ребята, повезло, вы будете служить вблизи от дома, в мирное время. Служите на совесть, помните, что на вас возложена ответственная задача – обеспечить мир и стабильное развитие нашей Родины и народа, поэтому будьте достойны памяти отцов", – пожелал молодым воинам фронтовик.

В ходе церемонии парней тепло напутствовали заместитель хокима области, председатель областной призывной комиссии Хомидхон Жалолов, представитель Министерства обороны Узбекистана подполковник Каипназар Бахиев, ветеран труда Мунаввар-ота Акбаров из Туракурганского района, провожающий своего внука, мать солдата Зухра Баязова и другие. От имени воинов выступил Ойбек Мустафакулов.

Далее состоялся концерт, напутственный плов, после чего ребятам были вручены подарки и под звуки старинного марша "Прощание славянки" они заняли места в автобусах.

Едва новобранцы покинули зал, как его снова заполнили подтянутые крепкие парни в парадной форме, которые разительно отличались от только что отбывших на службу молодых солдат.

Сотрудники УДО теперь встречали очередную партию уволенных в резерв воинов. С концертом выступили мастера искусств. "Дембелей" приветствовали заместитель начальника УДО подполковник Мансур Гиёсов, заместитель председателя областного отделения фонда "Нуроний" Хафиза Ахмедова и другие. Они пожелали воинам дальнейших успехов в жизни.

С информацией о наличии рабочих мест выступил специалист отдела областного управления по труду и социальной защите Носир Аскаров.

Многие ребята благодаря предоставленным льготным баллам смогут теперь поступить в военные и гражданские вузы, кое-кто решил остаться в армии на службу по контракту.

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