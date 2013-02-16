В Ташкенте откроется магистратура при Узбекско-германском архитектурно-строительном центре

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 18 февраля, состоится торжественное открытие узбекско-германского курса магистратуры Узбекско-германского архитектурно-строительного центра по специальности "Сохранение зданий, сооружений и охрана памятников архитектуры" при Ташкентском архитектурно-строительном институте. Обучение здесь будет вестись на русском и узбекском языках. Об этом сообщает отдел культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте.

В рамках церемонии открытия первые 15 студентов данного курса, которые в настоящее время проходят интенсивный курс изучения немецкого языка в Гёте-институте в Ташкенте, получат свои документы о зачислении на этот новый курс магистратуры.

Ташкентский архитектурно-строительный институт (ТАСИ) поддерживает дружественные научные контакты со многими учебными заведениями СНГ и дальнего зарубежья. Одним из многочисленных направлений этого сотрудничества являются многолетние дружественные, деловые и научные связи Ташкентского архитектурно-строительного института с высшими учебными заведениями Федеративной Республики Германия.

Создание "Узбекско-германского архитектурно-строительного Центра" на базе ТАСИ будет способствовать подготовке в Республике Узбекистан высококвалифицированных специалистов архитектурно-строительного профиля с высшим образованием на основании требований германских образовательных стандартов с учетом законов Республики Узбекистан "Об образовании" и "О Национальной Программе по подготовке кадров".

Основной целью Центра является организация подготовки в Республике Узбекистан высококвалифицированных специалистов в области сохранения зданий и сооружений, охраны архитектурных памятников, согласно требованию германских образовательных стандартов. Кроме того, предусмотрены также подготовка и выпуск учебных и учебно-методических пособий с учетом передовых технологий ФРГ и опыта германских вузов, проведение совместных научно-исследовательских работ, установление электронной связи между информационно-ресурсными центрами вузов, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ТАСИ и других строительных учебных заведений, проведение совместных международных конференций, семинаров, выставок, проектов и т. д.

Продолжительность обучения в магистратуре составляет два года и выпускникам выдается диплом магистра Потсдамского специализированного института.

Проект осуществляется при финансовой поддержке германского фонда "Фольксваген" с участием двух крупных архитектурных институтов Узбекистана – ТАСИ и СамГАСИ, а также четырех высших учебных заведений ФРГ: Отто-Фридрих Университет Бамберга, Дрезденский Технический Университет, Потсдамский специализированный институт, Веймарский Университет "Баухаус".

Обучение будет проводиться в Ташкентском архитектурно-строительном институте на немецком языке с преподавателями из высших учебных заведений Германии. Обучение в первом, третьем и четвертом семестрах будет проходить в Узбекистане; второй семестр – в Германии. Студенты обучаются только на контрактной основе.

В дальнейшем по согласованию с германскими вузами и Министерством высшего и средне-специального образования Республики Узбекистан будут рассмотрены вопросы открытия новых перспективных направлений и специальностей обучения, исходя из потребности в кадрах и перспектив развития строительной отрасли Республики Узбекистан, отмечает отдел культуры и прессы посольства Германии.

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