В массиве Уртачуль началась реконструкция канала

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. 16 февраля началась реконструкция канала протяженностью 3,4 километра, подающего воду для орошения полей из пресного озера Тудакуль на поля под пшеницу и хлопчатник для более ста фермерских хозяйств Кизылтепинского района, расположенных в массиве Уртачуль.

Наряду с реконструкцией канала, начато и строительство нового коллектора "Юлдуз", предусмотренного региональной программой мелиоративного улучшения орошаемых земель.

Тендер на строительные работы сметной стоимостью 1,1 миллиарда сумов выиграла передвижная механизированная колонна №5, которая является дочерним предприятием ОАО "Навоисувкурилиш".

После реконструкции Уртачульского канала он будет способен подавать на поля 4 тысячи литров воды в секунду. А ввод в эксплуатацию коллектора "Юлдуз" позволит предупредить засоление орошаемых земель на площади 2100 гектаров.

Финансирование работ осуществляется из фонда Министерства финансов Республики Узбекистан, созданного для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель.

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