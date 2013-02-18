В Ташкенте открылась выставка живых бабочек

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 15 февраля в Музее искусств Узбекистана начала свою работу выставка тропических бабочек.

Посетителям представлены экзотические красавицы, но, по словам организаторов, им пришлось учесть много нюансов, в частности, температуру, влажность воздуха и адаптацию к климатическим условиям.

Стоит отметить, что бабочки не пугаются, а всем желающим предоставляется возможность наблюдать за красавицами, но не держать, чтобы не повредить их.

На экспозиции выставлены бабочки, среди которых 60% внесены в "Красную книгу".

Пока были собраны 6 из 15 различных видов из разных уголков мира. Длина некоторых достигает 30 см.

Все желающие смогут посетить выставку до 21 апреля.

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