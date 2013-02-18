Состоится 21-я сессия Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля в городе Самарканде состоится 21-я сессия областного Кенгаша народных депутатов, в процессе которой планируется утверждение кандидатур депутатов областного Кенгаша, избранных по итогам внеочередных выборов вместо выбывших.

В процессе сессии также будут внесены изменения в составы депутатских групп политических партий областного Кенгаша народных депутатов, постоянных комиссий областного Кенгаша народных депутатов, а также в рабочий план 2013 года областного Кенгаша народных депутатов.

Вместе с этим, планируется слушание доклада областной прокуратуры по защите прав и свобод граждан, предупреждению преступности и правонарушений, а также будет рассмотрена исполнительность на территории области Закона Республики Узбекистан "О почтовой связи".

В сессии также примут участие и выступят представители транспортно-коммуникационных сфер, сфер социального обеспечения и трудоустройства, а также представители омбудсмена из Самаркандской области.

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