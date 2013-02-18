Беседа в махалле

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 16 февраля в махаллинском сходе граждан "Саёт" Куштепинского района Ферганской области состоялась открытая беседа на тему "Торговля людьми – опасная угроза современному обществу".

В мероприятии, организованном по инициативе районного хокимията, приняли участие активисты политических партий, органов внутренних дел, фонда "Махалля", представители схода граждан и его жители.

В процессе мероприятия его участники обсудили современные угрозы со стороны транснациональных преступлений, рассмотрели существующие факторы в их районе, которые могут послужить причиной вовлечения местных жителей в данную деятельность.

В особенности внимание участников беседы было акцентировано на торговле людьми, в результате которой страдают целые семьи. Отмечено, что данного рода преступления наносят существенный урон нормальной деятельности общества.

В конце мероприятия его участники просмотрели видеофильм на тему торговли людьми.

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