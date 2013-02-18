В Узбекистане пройдет неделя российского образования

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. Российский центр науки и культуры проводит с 18 по 24 февраля в Ташкенте ежегодную Неделю Российского образования. В традиционном образовательно-просветительском проекте примут участие ведущие вузы РФ.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, в этом году участниками Недели станут:

Алтайский государственный технический университет,

Иркутский государственный технический университет,

Казанский (Поволжский) государственный университет,

Казанский национально-исследовательский технологический университет,

Поволжский государственный технологический университет,

Псковский государственный университет,

Северный (Арктический) Федеральный университет,

Тюменский государственный университет.

Программа Недели включает участие в VII Международной выставке "Образование и карьера" и встречу с организаторами мероприятия за "круглым столом" по вопросам популяризации образования среди молодежи, предоставления возможностей в выборе профессии и специальности.

20 февраля в Ташкентском филиале МГУ им. Ломоносова пройдет научно-практическая конференция "Научные исследования в технических вузах и практические разработки вузовских предприятий".

С 22 по 24 февраля в учебных заведениях Ташкента, Самарканда, Бухары и Коканда пройдут презентации российских вузов, встречи, "круглые столы" и образовательные выставки.

На протяжении Недели образования в РЦНК будет развернута выставка новинок учебной и методической технической литературы, изданной в вузах РФ в последние годы.

Цель проведения Недели российского образования – способствовать всестороннему обмену мнениями между представителями вузов Узбекистана и России по вопросам подготовки профессиональных кадров технических специальностей, а также продолжению диалога, направленного на дальнейшее расширение сотрудничества вузов двух стран.

Добавим, что нынешняя неделя станет 4-й по счету. В прошлом году Неделя российского образования состоялась с 13 по 18 февраля и включала мероприятия в столице и городе Самарканде. В 2011 году по результатам проведенной Недели между вузами России и Узбекистана был подписан ряд соглашений.

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