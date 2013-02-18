Учителя будут повышать квалификацию в педагогическом институте

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. При Навоийском государственном педагогическом институте создан факультет повышения квалификации и переподготовки учителей среднеспециальных, профессиональных колледжей области.

Факультет создан в свете исполнения постановления Президента Республики Узбекистан № -1761 от 28 мая 2012 года "О дополнительных мерах по усовершенствованию системы подготовки квалифицированных педагогических кадров для учреждений среднеспециального, профессионального образования", который предусматривает повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров и руководителей системы среднеспециального, профессионального образования страны, отвечающих требованиям времени, с использованием передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий, в том числе использованием Интернет-обучения. Если раньше педагоги отрасли повышали свою квалификацию в городе Ташкенте, то теперь для них созданы условия обучения в институте областного центра.

На сегодняшний день учебно-материальная база факультета состоит из 6 аудиторий, 2 компьютерных и 1 лингафонного кабинетов.

На факультете уже повышают квалификацию учителя математики, физического воспитания, родного языка и литературы. Занятия для них ведут ведущие ученые педагогического института.

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