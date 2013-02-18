



Узбекистан и Казахстан реализуют договоренности лидеров



ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана Борибай Жексембин 18 февраля был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили практические вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Ислама Каримова в Астану 6-7 сентября 2012 года, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики. Напомним, по итогам недавнего визита главы Узбекистана в Казахстан были подписаны Совместное заявление лидеров двух стран, межправительственное соглашение о реадмиссии лиц и ряд других двусторонних документов. Также достигнута договоренность о реализации ряда совместных мероприятий в культурно-гуманитарной сфере. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи