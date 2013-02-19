Семинар в махалле

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля в махаллинском сходе граждан "Сайхон" Учкуприкского района Ферганской области Узбекистана состоялся семинар-тренинг на тему "Роль и место органов самоуправления граждан в формировании гражданского общества в стране".

В мероприятии, организованном районном отделением общественного фонда "Махалля", приняли участие представители отделения фонда "Махалля", активисты и жители схода граждан, консультанты по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию, секретари схода граждан, руководители общественного формирования "Махалла посбони" и другие.

Цель мероприятия заключалась в мониторинге деятельности органов самоуправления граждан, повышении политико-правовой культуры штатных работников сходов граждан, изучении проблем развития махаллей, вопросов их эффективного взаимодействия с государственными и гражданскими институтами в осуществлении общественно-политической и социально-экономической политики государства на местах.

В процессе семинара разговор шел о проблемах и вопросах организации работы ОСГ, была показана презентация по эффективной организации деятельности сходов граждан, обсуждены проблемы и выдвинуты предложения по их решениям.

Также участники мероприятия дискуссировали на тему совершенствования работы ОСГ в сферах развития частного предпринимательства и семейного бизнеса, адресной социальной поддержки населения, организации общественного контроля.

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