В Узбекистане пребывает делегация конгрессменов США

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан для проведения двусторонних встреч и переговоров прибыла делегация Конгресса США. В ее составе – председатель Подкомитета по Европе и Евразии Палаты представителей Дана Рорабахер, конгрессмены Пол Кук, Тед По и Брайан Хиггинс.

19 февраля состоялась встреча с американской делегацией в Министерстве иностранных дел Республики, в которой принял участие Посол США Джордж Крол.

В ходе беседы рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего расширения узбекско-американских отношений. Как отмечалось, уровень сотрудничества между законодателями двух стран оказывает непосредственное влияние и на все другие сферы динамично развивающегося диалога Узбекистана и США.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальной проблематике международного и регионального характера, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

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