В Узбекистане пребывает делегация АБР

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с 14 по 22 февраля пребывает делегация Азиатского банка развития. Целью визита является проведение консультаций с рядом министерств и ведомств Республики для обсуждения предлагаемого содействия в поддержке микро- и малого предпринимательства и развития сельской местности.

В минувшую пятницу миссия АБР посетила столичный Центр экономических исследований, где стороны обсудили ряд вопросов, касающихся исследовательских продуктов центра. В частности, были рассмотрены исследовательские проекты в области развития малого бизнеса и частного предпринимательства, а также используемая методология исследований. Кроме того, стороны обсудили возможности проведения исследований в области женского предпринимательства.

Напомним, в январе текущего года Ташкент также посещала делегация АБР во главе с таск-менеджером инвестиционной программы в области жилья и комплексного сельского развития Элейн Гленни. Тогда сторонами была рассмотрена программа инвестиций АБР, включающая такие направления, как комплексное сельское развитие через жилищное строительство, совершенствование инфраструктуры, а также развитие электронного правительства.

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