Ислам Каримов принял американских конгрессменов

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. Пребывающая в Узбекистане с официальным визитом делегация Конгресса США 19 февраля была принята в резиденции Оксарой Президентом Республики Исламом Каримовым. В составе делегации – председатель Подкомитета по Европе и Евразии Палаты представителей Дэйн Рорабахер, конгрессмены Пол Кук, Тед По и Брайан Хиггинс. Во встрече также принял участие Посол США Джордж Крол.

Приветствуя американских законодателей, Президент Узбекистана отметил, что общими усилиями двух стран к настоящему времени выработана перспективная узбекско-американская повестка дня, охватывающая политическую, торгово-экономическую и другие сферы и направленная на решение совместных задач с учетом национальных интересов.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании долгосрочных связей Узбекистана и США, как на межгосударственном уровне, так и между деловыми кругами, а также обменялись мнениями по приоритетным направлениям взаимодействия, реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов с привлечением передовых технологий и имеющихся ресурсов.

Американские парламентарии выразили Исламу Каримову признательность за теплый прием, возможность в конструктивном русле обсудить ключевые вопросы двустороннего и международного характера. Они подчеркнули, что углубление партнерских отношений, придание им долгосрочного и устойчивого характера отвечает подлинным интересам двух государств и народов. По словам конгрессменов, США высоко ценят содействие Узбекистана в социально-экономическом возрождении Афганистана, установлении мира и стабильности в этой стране.

Напомним, делегация Конгресса США находится в Ташкенте в рамках регулярных контактов между парламентариями двух государств. В тот же день у них состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

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